Fransa ve ABD'den Lübnan-İsrail Ateşkesi Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa ve ABD'den Lübnan-İsrail Ateşkesi Desteği

Fransa ve ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin uygulanması için iş birliği yapacak.

27.11.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ve ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin tamamen uygulanması için bu 2 ülkeyle birlikte çalışacağını bildirdi.

Fransa ve ABD'den yapılan ortak yazılı açıklamada, haftalardır süren yoğun diplomatik çabaların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden'in, İsrail ile Lübnan'ın bir ateşkesi kabul ettiğini duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün yapılan (ateşkes) açıklaması, Lübnan'daki çatışmaların son bulmasını ve İsrail'i, Hizbullah ve Lübnan'da faaliyet gösteren diğer terör örgütlerinin oluşturduğu tehditten korumayı sağlayacak." değerlendirmesi yer aldı.

Bu ateşkesin, bölgede kalıcı sükunetin yeniden tesis edilmesi için gerekli koşulları oluşturacağı ve İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat'tın her iki tarafında yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine dönmesine olanak sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve Fransa, bu anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve hayata geçirilmesini sağlamak için İsrail ve Lübnan'la birlikte çalışacak. ABD ve Fransa, bu savaşın yeni bir şiddet döngüsüne neden olmaması için kararlılıklarını sürdürüyor."

Açıklamada, ABD ve Fransa'nın, Lübnan ordusunun kapasitesini güçlendirmek ve Lübnan genelinde ekonomik kalkınmaya destek sağlamak amacıyla uluslararası çabalara öncülük etmeye kararlı olduğu belirtilerek, iki ülkenin, bu adımlarla bölgedeki istikrarı ve refahı teşvik etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Lübnan, İsrail, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ve ABD'den Lübnan-İsrail Ateşkesi Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:52 İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes için saat veren Biden’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
09:37 Beşiktaş’ta bileti kesilen ilk isim belli oldu Beşiktaş'ta bileti kesilen ilk isim belli oldu
09:24 Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırdıkları şoke etti
09:17 Ankara’da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı Ankara'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı
09:15 Makyajsız hali İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 03:15:31. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa ve ABD'den Lübnan-İsrail Ateşkesi Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.