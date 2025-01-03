Fransa ve Cezayir İlişkileri Gergin Devam Ediyor - Son Dakika
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Fransa ve Cezayir İlişkileri Gergin Devam Ediyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'yı sömürgeci tutumla suçladı; Fransa yanıt vermekten kaçındı.

03.01.2025 15:55
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Fransa hükümeti, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Fransa'yı sömürgeci tutumunu sürdürmekle suçladığı konuşmasına doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, iki ülke arasında "ortak çıkarlar" olduğunu vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un eski Fransız sömürgesi olan ülkesinin bağımsızlık sürecinde işlenen suçların kabul edilmesini istediği ve Fransa'yı sömürgeci tutumunu sürdürmekle suçladığı konuşmasına ilişkin yorum yapmaktan kaçınıldı.

"Cezayir Cumhurbaşkanı'nın sözleri kendisine aittir" ifadelerine yer verilen açıklamada, iki ülkenin "sıkı insani bağlarla ve ortak çıkarlarla" bağlı olduğu belirtildi.

Ortak çıkarların yanı sıra Cezayir ile bölgesel güvenlik konularında da "ortak endişelerin" paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, Fransa'nın bu ülke ile farklı sektörlerde ilişkileri geliştirmek istediği ve diyaloğun "elzem" olduğu vurgulandı.

Tebbun, 30 Aralık 2024'te yaptığı konuşmada Fransa'yı sömürgeci tutumunu sürdürmekle suçlamış ve sert dille eleştirmişti.

15 Aralık 2024'te Cezayir, Fransız istihbaratını "ülkede istikrarın sarsılması için eski terör yapılanmalarını yeniden aktif hale getirmeye çalışmakla" suçlamış ve Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Cezayir'in ülkesine yönelttiği "istikrarsızlaştırma" suçlamalarını "asılsız ve fantezi" olarak nitelemişti.

Fransa ile Cezayir arasında ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

Fransa'nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesine, Fas lehine bir özerklik planına destek verdiğini duyurması bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.

Bu sorunlar arasında, Fransız yetkililerin yıllardır vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi, Fransa'nın 1960 ile 1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.

Kaynak: AA

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