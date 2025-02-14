Fransa ve Ürdün'den Gazze İçin Ortak Açıklama

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barrot ve Safedi, Paris'te bir araya geldi.

İki bakan, Gazze'de ateşkesin korunmasına, esirlerin serbest bırakılmasına, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışa ulaşılmasına katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Barrot ve Safedi, ayrıca Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını ifade etti.

İki bakan, Suriye'deki durumu ele alırken, bu ülkede adil, kapsayıcı, halkın beklentilerini karşılayan ve haklarını gözeten bir siyasi geçiş sürecinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Safedi, görüşmede, Mısır'ın, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşası yönünde Arap destekli bir planı olduğunu belirtti.

Gazzelileri yerinden etme planını kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan Safedi, Kral II. Abdullah'ın da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede "Ürdün'ün bu konuda katı bir tutumu olduğunu" ifade ettiğini bildirdi.

Safedi, Filistin- İsrail sorununa ilişkin olarak, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı barışa ulaşmak için etkin şekilde çalışılması ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurgulaldı.