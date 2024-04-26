Fransız Bisikletçiler Tekirdağ'a Ulaştı - Son Dakika
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Fransız Bisikletçiler Tekirdağ'a Ulaştı

Fransız Bisikletçiler Tekirdağ\'a Ulaştı

Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan Housnı Bedis ve Boudia Sami, 45 gün süren bir yolculuğun ardından Tekirdağ'a ulaştı. İstanbul'a geçmek için dinlenen bisikletçiler, Mekke'yi görmek için yola çıktıklarını belirtti. Türkiye'de insanların kendilerini iyi karşıladığını ifade eden bisikletçiler, Suriye'deki savaş nedeniyle Ürdün'e uçakla geçtikten sonra Mekke'ye ulaşmayı planlıyor.

26.04.2024 11:41
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Hacca gitmek için Fransa'dan bisikletle 45 gün önce yola çıkan 2 kişi Tekirdağ'a ulaştı.

Fransa'da yaşayan Housnı Bedis (24) ve Boudia Sami (26) bisikletiyle bir hafta önce Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı.

Tekirdağ'a ulaşan bisikletçiler, kent merkezinde bir süre dinlendikten sonra İstanbul'a geçti.

Housnı Bedis, AA muhabirine, Mekke'yi görmek için yola çıktıklarını söyledi.

Yolculuğa ilk başladıklarında biraz zorlandıklarını aktaran Bedis, "İlk 2 hafta çok zordu ama sonra kolay geldi. Gittikleri ülkelerde insanlar bizi güzel karşılıyor. Bizleri en iyi karşılayan Bosna Hersek ve Türkiye'deki insanlar oldu. Buralarda çok sıcak insanlar var. Türkiye yolculuğumuz 3 hafta sürecek. Mekke Müslümanlar için önemli bir yer orayı gidip görmek lazım." dedi.

Boudia Sami de Türkiye'de insanların kendilerini çok iyi karşıladığını ifade etti.

Herkesin kendilerine yardımcı olmaya çalışmasının çok güzel olduğunu belirten Sami, "Yolculukta sorun yaşamıyoruz. Çünkü insanlar bize yardım ediyor. Mekke Müslümanlar için değerli bir yer olduğu için oraya gitmek istedik." diye konuştu.

Bedis ve Sami Türkiye'deki yolculuklarının ardından Suriye'deki savaş nedeniyle uçakla Ürdün'e geçerek daha sonra geri kalan yolu yine bisikletleriyle tamamlayarak Mekke'de hac ibadetini yerine getirmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

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