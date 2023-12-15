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Fransız Muhalefet Partisi İsrailli Parlamenterlere Destek Verdi - Son Dakika
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Fransız Muhalefet Partisi İsrailli Parlamenterlere Destek Verdi

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekilleri, İsrail'de maruz kalan barış yanlısı İsrailli parlamenterlere destek verdi. LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Thomas Portes ve Daniel Obono, İsrailli parlamenterlerin baskı, sansür ve ölüm tehditlerine karşı tepki gösterdi. Fransız hükümeti ise İsrail'i koşulsuz desteklemediğini vurguladı.

Fransız Muhalefet Partisi İsrailli Parlamenterlere Destek Verdi
15.12.2023 - 15:33,
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Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekilleri Mathilde Panot, Thomas Portes ve Daniel Obono, barış yanlısı İsrailli parlamenterlerin İsrail'de maruz kaldığı baskı, sansür ve ölüm tehditlerine karşı tepki gösterdi.

Thomas Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, LFI Meclis Grup Başkanvekili Panot ve milletvekili Obono'yla beraber, barış yanlısı ve Tel Aviv hükümetinin "savaş suçlarını" desteklemeyi reddeden İsrailli parlamenterin ölüm tehditleri aldığına dikkati çektiklerini belirtti.

Barış yanlısı İsrailli parlamenterlere desteğini ifade eden Portes, söz konusu 2 meslektaşıyla birlikte 29 Kasım'da Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya ilettikleri mektubu da paylaştı.

Mektupta, Fransız muhalif milletvekilleri, barış yanlısı İsrailli parlamenterlerin İsrail'de maruz kaldığı baskı, sansür, ölüm tehditlerine karşı tepkilerini ortaya koydu.

Bölgede barış yanlısı İsrailli parlamenterlerin korkutulduğu vurgulanan mektupta, bu bağlamda, İsrail meclisinin (Knesset) Hristiyan milletvekilli Aida Touma Sliman'ın "sömürgeci bir savaş sarmalına" tepki verdiği için 2 aylığına, İsrailli milletvekili Ofer Cassif'in de benzer sebeplerden ötürü ve "İsrail karşıtı açıklamalarda" bulunduğu gerekçesiyle Knesset'en uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Mektupta, "kendisini bir demokrasi olarak tanıtan İsrail'in kurumlarının veya kurumları bünyesinde bu tür davranışlarının kabul edilemez olduğu" aktarıldı.

Fransız hükümetinin mevcut durumda İsrail'i koşulsuz desteklediğine değinilen mektupta, aşırı sağcı İsrail hükümetinin Filistinlilere ve İsrail'de parlamenterlere, siyasetçilere ve gazetecilere yönelik eylemlerinin kendilerince desteklenmediği vurgulandı.

Mektupta, Fransa'da olduğu gibi İsrail'de de Gazze'de ateşkes çağrısında bulunanların meşru olduğunun altı çizilerek, Fransa'nın İsrailli parlamenterlere yönelik her türlü baskıyı şiddetle kınaması istendi.

Kaynak: AA
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