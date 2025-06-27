Fuat Sezgin'in Bilim Mirası Tanıtıldı - Son Dakika
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Fuat Sezgin'in Bilim Mirası Tanıtıldı

27.06.2025 12:40
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Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen etkinlikte bilim diplomasisi ve sergiler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayına hazırlanan " Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtımı yapıldı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyet Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün yanı sıra akademisyenler, yazarlar ve düşünce dünyasının temsilcileri katıldı.

İslam bilim tarihi alanında Türkiye'nin yetiştirdiği ilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının 7. yılı dolayısıyla anıldığı programda, Sezgin'in hayatı ve eserlerinin ele alınacağı paneller yapılacak.

Moderatörlüğünü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek'in üstleneceği "Fuat Sezgin'i Hatırlamak: Hayatı, Eserleri ve Mirası" oturumunda, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Frankfurt Üniversitesinden Prof. Dr. Şükrettin Güldütuna ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alparslan Çelebi konuşmacı olarak yer alacak.

"Fuat Sezgin'in İslam Bilimi Mirasıyla Sınırları Aşan Bilim Diplomasisi" adlı diğer oturumda ise moderatörlüğü Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz yapacak. Bu oturumun konuşmacıları arasında IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, FSMVÜ Fuat Sezgin Enstitüsü Müdürü Dr. Nihal Fırat Özdemir, İBTAV Akademik Kurul Üyesi Dr. Zahide Özkan ve Katar Milli Kütüphanesi'nden Dr. Hüseyin Şen olacak.

Program kapsamında ayrıca "Medeniyetin Terekesi: İslam Bilim Tarihinden Örnekler" ve "İlme Adanmış Bir Ömür" adlı sergilerin açılışı da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fuat Sezgin'in Bilim Mirası Tanıtıldı - Son Dakika

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