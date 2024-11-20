Futbol Olayında 15 Yıl Hapis

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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, futbolda 2022-2023 sezonunda tatil edilen Göztepe- Altay 1. Lig maçındaki tribün olaylarına ilişkin 24 sanığın yargılandığı davada seyircilerin üzerine fişek atan sanık Furkan Ersanlı hakkında verilen 15 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Daire, sanıklar Furkan Ersanlı, K.E, A.G. ve D.D'nin itirazı üzerine dosyayı inceledi.

Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı görüşünü ortaya koyan daire, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığına kanaat getirdi.

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suç niteliğine uygun kabulüne, hukuka uygun ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen mahkumiyet ve beraat kararlarında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır."

Daire ayrıca sanık Furkan Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakada yaşanan olaylar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Mahkeme tutuklu sanık Furkan Ersanlı için "silahla kasten yaralama"dan 11 yıl 3 ay, "spor alanlarına yasak madde sokulması"ndan 2 yıl 1 ay ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası istemiş, toplam 15 yıl hapis cezasına hükmedilen sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Mahkeme, tutuksuz 13 sanığın ise "spor alanlarına yasak madde sokulması" ve "müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından 10 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapsine hükmetmiş ancak hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Ayrıca 10 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti.