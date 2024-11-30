Futbol Töreninde Kavga

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Eskişehir'de, Okullar Arası Futbol İl Birinciliği ödül töreninde çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Abdurrahman Temel Sahası'nda oynanan Okullar Arası Futbol İl Birinciliği genç erkekler ve genç kızlar final müsabakaları sonrası ödül töreni düzenlendi.

Tören sırasında genç erkek takımlarının oyuncuları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bazı öğrenciler birbirlerini darbetti.

Saha içindeki olaylara öğretmenlerin ve antrenörlerin müdahale ettiği, tribünden sahaya inmeye çalışan kişilerin de polislerce uzaklaştırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.