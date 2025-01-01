Galata Köprüsü'nde Miting İzni Tartışmaları

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(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, Milli İrade Platformu tarafından Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek için yapılan yürüyüşün yer seçimine ilişkin sorular yöneltti. Çelik, "Sendikalar Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs İşçi Mitingi yapmak isterken engelleyenler bu izni nasıl verdi? Artık Galata Köprüsü'nde başka miting ve eylemlere de izin verilecek mi" diye sordu.

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Filistin'e destek yürüyüşü Galata Köprüsü'nde yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşün yer seçimine yönelik Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve DİSK-AR araştırmacısı Aziz Çelik, sosyal medya hesabından sorular yöneltti.

"Galata Köprüsü artık miting alanı mıdır" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2025 sabahı Galata Köprüsü'ndeki Filistin mitingi düzenlendi. Mitingin içeriğine ve siyasi boyutuna ilişkin tartışmalar bir yana barışçı eylem haktır ve herkesin anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı vardır. Ancak bu hak iktidara yakın gruplara tanınırken hükümeti eleştirenlerin bu hakkı yok edilmektedir. Başta İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği olmak üzere yetkililer şu sorulara yanıt vermelidir:

Galata Köprüsü artık İstanbul'un miting alanları arasında mıdır?

Bu konuda yeterli güvenlik ve trafik incelemesi yapılmış mıdır?

Valilik saptanmış miting alanları dışındaki yerlerde miting yapılmasına engel olurken bu izni nasıl verdi? Bazı grupların ayrıcalığı mı var?

Artık Galata Köprüsü'nde başka miting ve eylemlere de izin verilecek mi?

"İşçilerin gösteri hakkına yönelik zulüm bitecek mi?"

Sendikalar Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs İşçi Mitingi yapmak isterken engelleyenler bu izni nasıl verdi?

Daha bir ay önce 25 Kasım'da Karaköy civarında şiddeti protesto eden kadınları engelleyip gözaltına alanların şimdi aynı yerde başka bir mitinge izin vermesinin hukuki dayanağı nedir?

Sendikal hakları için Çatalca'da fabrika önünde beklemeleri ve yürümeleri polis tarafından engellenen Polonez işçilerinin eylemlerine karşı da aynı şekilde davranacak mısınız?

İşçilerin gösteri hakkına yönelik zulüm bitecek mi? Bu çifte standarttan ve keyfilikten ne zaman vazgeçeceksiniz? Önümüzdeki 8 Mart ve 1 Mayıs'ta size Galata Köprüsü örneği hatırlatacağım."