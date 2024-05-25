Galata Kulesi'nde Onarım ve İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Galata Kulesi'nde Onarım ve İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı

Galata Kulesi\'nde Onarım ve İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sonucunda Galata Kulesi tekrar ziyaretçilere açıldı. Modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Kuledeki panoramik seyir balkonunda fotoğraf çektiren vatandaşlar ve minik ziyaretçilerin oynadığı video oyunu, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı ve yapı, kültürel mirası koruyacak şekilde düzenlendi. Kulede kontrollü girişlerle saat başı en fazla 100 kişi kabul edilecek.

25.05.2024 14:07
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

Modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kulenin, en ilgi çeken 8'inci kattaki panoramik seyir balkonunda vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Kulenin 6'ncı katında da minik ziyaretçiler aileleriyle "Bul İstanbul" adında video oyununu oynadı. Ayrıca 2'nci katta bulunan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunun bir animasyon olarak gösterildiği simülasyonu deneyimledi.

Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

Kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Galata Kulesi'nde Onarım ve İyileştirme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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