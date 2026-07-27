Gannuşi 11 Gündür Ailesiyle Görüşemiyor - Son Dakika
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Gannuşi 11 Gündür Ailesiyle Görüşemiyor

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Nahda Hareketi lideri Gannuşi, 11 gündür avukatı ve ailesiyle iletişim kuramıyor. Sağlık durumu tartışmalı.

TUNUS (AA) – Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin savunma heyeti, Gannuşi ile 11 gündür ne avukatlarının ne de aile üyelerinin görüşebildiğini açıkladı.

Savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin bulunduğu yer ve sağlık durumuna ilişkin farklı bilgilerin dolaşımda olduğu belirtilerek, 11 gündür avukatları ile aile fertlerinin kendisini ziyaret edemediği ve iletişim kuramadığı bildirildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin bulunduğu yer veya sağlık durumuna ilişkin yetkililer tarafından herhangi bir resmi bildirim yapılmadığı aktarıldı.

Gannuşi'nin ileri yaşı ve sağlık durumu dikkate alındığında görüş yasağının temel haklarını ihlal ettiği değerlendirmesinde bulunan savunma heyeti, Gannuşi'nin avukatları ve ailesiyle görüşme ile sağlık hizmetlerine erişim hakkının engellendiğini belirtti.

Savunma heyeti, Gannuşi'nin sağlık durumunun kamuoyuna açıklanmasını, avukatları ve ailesinin gecikmeksizin ziyaretine izin verilmesini talep etti.

Son dönemde Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin tartışmalar arttı

Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin sağlık durumu son günlerde Tunus kamuoyunda yeniden tartışma konusu olmuştu.

Gannuşi'nin savunma ekibi ile Nahda Hareketi, geçen hafta yaptıkları açıklamalarda, 85 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunun kötüleştiğini, Mornegiyye Cezaevi'ndeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Gannuşi'nin kızı Sümeyye Gannuşi dün yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumu hakkında çelişkili bilgilerin dolaşımda olduğunu, aile ve avukatların kendisiyle görüşmesine izin verilmediğini belirterek yetkililerden resmi açıklama yapılmasını istemişti.

Aile ve avukatları, Gannuşi'nin hastanedeki tedavi sürecine ilişkin yeterli bilgi verilmediğini ve sağlık dosyasına erişim taleplerinin karşılanmadığını açıklamış, Tunus İnsan Hakları Ligi de yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan tutukluların sağlık haklarının korunması çağrısında bulunmuştu.

Tunus Cezaevleri ve Islah Kurumu ise daha önce yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarında uluslararası insan hakları standartlarına uygun sağlık hizmeti sunulduğunu ve tutukluların haklarına saygı gösterildiğini belirtmişti.

Nisan 2023'ten bu yana tutuklu bulunan Gannuşi hakkında, çeşitli davalarda verilen hapis cezalarıyla birlikte toplamda 20 yılı aşan mahkumiyet kararları bulunuyor. Nahda Hareketi ve Gannuşi'nin avukatları davaların siyasi saiklerle açıldığını savunurken, Tunus makamları ise yargı süreçlerinin bağımsız şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gannuşi 11 Gündür Ailesiyle Görüşemiyor - Son Dakika

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