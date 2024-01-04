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GAP ile Suruç'ta devlet destekli seralarda üretim artıyor - Son Dakika
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GAP ile Suruç'ta devlet destekli seralarda üretim artıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devlet destekli seralarda üretim çeşitliliği artıyor. Suruç Ovası'na hayat veren suyla birlikte çiftçiler pamuk, sebze, mısır ve buğday gibi ürünlerin yanı sıra alternatif ürünlere de yönelmeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle kurulan 8 serada çiftçiler, küçük birimden yüksek gelir elde etmeye başladı. Bu projeyi örnek alan çiftçilerin katılımıyla ilçedeki sera sayısı 30'a ulaştı.

GAP ile Suruç\'ta devlet destekli seralarda üretim artıyor
04.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:14
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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde üretim çeşitliliğinin arttığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devlet destekli seralarda üretim yapılıyor.

GAP kapsamında yapılan Suruç Tüneli aracılığıyla Atatürk Barajı'ndan alınan su Suruç Ovası'na hayat veriyor.

Yatırımlarla büyük bir kısmının sulandığı ilçede, pamuk, sebze, mısır ve buğday en fazla yetiştirilen ürünler arasında yer alırken, çiftçiler alternatif ürünlere yönelmeye başladı.

Suruç Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle kurulan 8 serada çiftçiler üretimlerini sürdürüyor.

Birer dönüme kurulan seralarda 4 mevsim ürün yetiştirebilen çiftçiler, küçük birimden yüksek gelir elde etmeye başladı.

Bu projeyi örnek alan çiftçilerin de katılmasıyla ilçedeki sera sayısı 30'a ulaştı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine, Suruç Ovası'na 2012 yılında suyun gelmesiyle ilçede tarımda hareketlenmenin başladığını söyledi.

Suyla birlikte kuru ve boş olan bozkır alanların yeşillenmeye başladığını aktaran Yahlizade, suyun vatandaşların ekonomisine de can verdiğini belirtti.

Kendi topraklarında üretime başladılar

Mevsimlik işçi olarak ilçe dışına giden çiftçilerin suyla beraber artık kendi toprağında üretime başladığını anlatan Yahlizade, "Bununla beraber gelir düzeyimiz yükselmeye başladı. Ovamızda, pamuğumuz, mısırımız, buğdayımız, zeytinimiz, kuraklığa dayanıklı olan fıstık, üçte iki oranında gelişmeye başladı. Kaliteli olmaya başladı. Vatandaş pamuk, buğday, mısır kaldırarak ekonomik refaha ulaştı. Bu da ister istemez sosyal kültürel yaşantısına yansıdı." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak küçük arazileri olan çiftçileri birim alandan büyük oranda verim elde etmek için serayla tanıştırdıklarını dile getiren Yahlizade, "8 çiftçimize birer dönüm olmak üzere sera projesi hazırladık. Buradaki hedef kitlemiz özellikle bu işi yapabilen, yapmaya meyilli olan, aile sayısı buna uygun olan kişileri tercih etmeye çalıştık. O yönde çalışmalarımızı yaptık. Başvuruları aldık. O anlamda istediğimiz hedeflere ulaştık. Hedef kitlemizi bulduk, onlarla buluştuk. Projemizi yaptık. Projemiz kabul gördü ve çiftçilerimize yüzde 70 hibeyle anahtar teslimi yaptık." diye konuştu.

İlçede yaklaşık 30 seranın bulunduğunu aktaran Yahlizade, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz bunu örnek alarak kendileri de sera yapıyor. Gelirini görüyor. Yeni projelerimiz olacak. 2024 yılının çiftçilerimiz için üretimin, üreticinin yılı olacağı kanaatindeyim. Üreticilerimizin başvurularını alacağız, inşallah onları yeni seralara kavuşturacağız. Bizim buradaki çalışmamızın temel noktası bir kıvılcım başlatmaktı. Bu kıvılcımın da çoğalmasıydı. Bunu şu anda görüyoruz."

Çiftçi Hacı Arslan, 2021 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlattığı projeden aldığı destekle kendi serasını kurduğunu kaydetti.

Arslan, tahıl ürünlerine oranla serada yetiştirdiği sebzeden daha çok gelir elde ettiğini, yılda en az 2 dönem ürün yetiştirdiğini dile getirdi.

Çiftçi Ahmet Arslan ise bir dönüm üzerine kurduğu serada geçimini sağladığını kaydetti.

Çevresindeki çiftçilerin de kendisini örnek alarak sera kurduğunu söyleyen Arslan, mısır ve pamuğa göre seracılığın daha kazançlı bir iş olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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