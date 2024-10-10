GAÜN, TEKNOFEST\'te 5 Ödül Kazandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), 2- 6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 5 ödül kazandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST'e 350 öğrenciyle katılan ve 103 öğrencisiyle finale kalan GAÜN, çeşitli dallarda 5 ödül elde etti.
Ürettikleri elektrikli araçla İvmelenme Yarışı'nda Türkiye birincisi olan öğrenciler, aynı araçla En İyi Görsel Tasarım Ödülü'nü de kazandı.
Öğrenciler, İHA yarışmalarında da 3 performans ödülü aldı.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, TEKNOFEST'e katılan öğrencilere teşekkür etti.
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