Gazeteci İsam Abdullah'a Saygı

İsrail'in, Hizbullah ile çatışmalara başladığı Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda ölen Lübnanlı gazeteci İsam Abdullah'ın ailesi, Abdullah'ın diğer meslektaşları gibi gerçekleri dünyaya korkusuzca aktarmaya çalışan bir basın mensubu olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, 13 Ekim 2023'te Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile olan çatışmaları takip eden bir grup gazeteciyi hedef aldı.

Saldırıda Reuters çalışanı 37 yaşındaki Abdullah olay yerinde hayatını kaybederken, AFP kameramanı Christina Assi ve Dylan Collins, Al Jazeera muhabiri Carmen Joukhadar, kameraman Elie Brakhya ile Reuters'tan Tahir el Sudani ve Maher Nazeh yaralandı.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü, AFP ve Reuters haber ajansları tarafından Aralık 2023'te yayımlanan raporda, Lübnanlı gazeteci İsam Abdullah'ın ölümüne yol açan saldırının "İsrail tarafından gerçekleştirildiği" belirtildi.

Lübnan'da basın ve kültür özgürlüğünü savunan "SKeyes" isimli merkezin verilerine göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik savaşında öldürülen gazetecilerin sayısı 12'yi buldu.

Abdullah'ın yakınları, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla AA'ya yaptıkları açıklamalarda, İsam Abdullah'ın diğer meslektaşları gibi gerçekleri dünyaya korkusuzca aktarmaya çalışan bir gazeteci olduğuna vurgu yaptı.

Gazeteciler gerçeği aktaran seslerdir

Abdullah'ın kuzeni Meryem Feyyaz, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle çatışma bölgelerinde mesleklerini icra eden tüm gazetecileri selamladığını söyledi.

"Gazeteciler gerçeği aktaran seslerdir. Onlar, dünya halklarının olayları gerçek yüzüyle öğrenmesine öncülük ediyor." diyen Feyyaz, gazetecilerin ve özellikle de kameramanların çatışma bölgelerinde ön cephelerde görev yaparak yaşananları insanlara aktarmaya çalıştıklarını hatırlattı.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Lübnan'ın güneyinde görev yaptığı sırada hayatını kaybeden kuzeni İsam Abdullah'ın acısını hissettiklerini dile getiren Feyyaz, "İsam'ın cesaretini hatırlıyoruz. İsam, seslerini dünyaya duyuramayan insanların sesini ve görüntüsünü aktarmak için savaş ve çatışma bölgelerine korkusuzca gidiyordu." dedi.

Abdullah'ın Suriye, Ukrayna ve Lübnan'ın birçok bölgesinde savaşları takip eden bir gazeteci olduğuna işaret eden Feyyaz, Abdullah'ın sürekli olarak arkadaşlarıyla birlikte tehlikeli bölgelerde gazetecilik yapmaktan geri durmayan biri olduğunu ifade etti.

Yakınları Abdullah'ın bugün aralarında olmadığına ancak onun gibi gazetecilik mesleğini icra etmeye devam eden insanların olduğuna vurgu yapan Feyyaz, "Her gün yeni bir gazeteci doğuyor ve öldürülmeleriyle gerçeğin sesi kesilmeyecek. Gazetecileri de kimse susturamaz, çünkü onların işleri insani bir görevdir." diye konuştu.

Feyyaz, İsrail'in saldırısında öldürülen 37 yaşındaki kuzeniyle gurur duyduğuna işaret ederek, "O gerçeği aktarıyordu. Şu anda arkadaşları bunu yapmaya devam ediyor." dedi.

"Cesaret gerçeği aktarmaktır"

Kuzeni Abdullah'ın mesleğini çok seven ve sürekli olarak arkadaşlarına öncülük eden biri olduğunu söyleyen Feyyaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsam Abdullah, kamerasıyla insanların iç duygularını ve objektifiyle de insanların bakışlarını aktaran biriydi. İsam Abdullah, çektiği her hikayenin arkasında gördüğü gizli duyguları anlatırdı."

İsrail sınırına yakın Hıyam beldesinin İsrail saldırıları sonucu büyük bir yıkıma maruz kaldığı halde Abdullah'ın bölgedeki evini terk etmediğini söyleyen Feyyaz, "İsam Abdullah, herhangi bir olayı takip etmekten korkmadı, hatta cesaretiyle öne çıkan biriydi." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında öldürülen kuzenlerinin büyük bir kayıp olduğunun altını çizen Feyyaz, Abdullah'ın İsrail'in hala hedef almaya devam ettiği gazetecilerden biri olduğunu kaydetti.

İsrail, Abdullah'ın mezarını da bombaladı

İsrail'in gazeteci Abdullah'ı öldürmekle yetinmeyerek Hıyam beldesindeki mezarını da bombaladığını söyleyen Feyyaz, acılarını yeniden canlandıran bu olayın kendileri için oldukça zor olduğunu ifade ederek, "Gazetecilerden korkuları o kadar büyük ki şehadetlerinden sonra dahi hedef alabiliyorlar." dedi.

Abdullah'ın mezarını yeniden onardıktan sonra bir anıt inşa edeceklerini ifade eden Feyyaz, anıtı yapmakla gazetecilik mesleğinde gösterdiği cesaretiyle başkalarına örnek olacağını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası koruması olmayan gazetecileri doğrudan hedef aldığını hatırlatan Feyyaz, bu dönemde tehlikelere rağmen gazetecilik mesleğinin daha fazla önem arz ettiğini dile getirerek, "Çünkü kaydedilen bir fotoğraf yok olmayacak ve dünyanın sessiz duruşuna rağmen bugünkü sessizlik gelecekte büyük bir çığlık olacak." diye konuştu.

Lübnan'daki gazetecilerin Gazze'deki meslektaşyarından daha fazla seslerini duyurabildiklerine dikkati çeken Feyyaz, Gazze'deki gazetecilerin dünyada tecrit edildiklerini ve onları savunanların pek olmadığını ifade etti.

Feyyaz, gazetecilerin savunmasız oldukları için Dünya Basın Özgürlüğü Gününde onların yanında durmaları gerektiğini belirtti.

Silahı kamerasıydı

Lübnanlı gazeteci Abdullah'ın 70 yaşındaki halası Leyla Abdullah, "Yeğenimi İsrail öldürdü. Onun silahı kamerasıydı, en çok sevdiği yer olan beldesi Hıyam ve güneyde yaşananları objektifiyle aktarıyordu." dedi.

Onu kalplerinde yaşattıklarını ve onun herkes tarafından sevilen bir gazeteci olduğunu söyleyen Leyla Abdullah, gözyaşları içinde, öldürülmeden bir hafta önce beldesi Hıyam'da çektiği resimle onu hatırlamaya devam ettiklerini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında yeğenini kaybeden yaşlı kadın, tüm gazetecilerin İsrail saldırılarından korunması için dua ettiğini belirtti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten itibaren karşılıklı çatışmaları sürdüren İsrail ordusu, Eylül 2024'te Lübnan'a kapsamlı hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde büyük bir yıkıma yol açtı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesle son bulan saldırılar, 4 bin 110 kişinin ölmesine ve 16 bin 901 kişinin yaralanmasına yol açtığı gibi 1 milyonu aşkın kişinin de yerinden edilmesine neden oldu.