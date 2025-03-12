GazeteDuvar Kapatıldı, Okan Konuralp'tan Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, "Bu noktada son sözüm de Google Türkiye'nin özgürlüğü, demokrasiyi, çok sesliliği, fikir ve ifade özgürlüğü savunuculuğunu ağzından düşürmeyen bazı temsilci ve avukatlarına olsun; GazeteDuvar'ın kapanmak zorunda kalması bu hazretlerin de utancıdır. 'Kamu diplomasisi' adı altında, İletişim Başkanlığı ve benzer kurumlarla yürüttükleri pazarlıklar açığa çıktığında, bu sözde demokratların gerçek yüzü de görünmüş olacaktır." dedi.

Gazete Duvar, ekonomik gerekçelerle kapanma kararı aldı. CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Digital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp, Gazete Duvar'ın yayın hayatına son vermesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Konuralp'in açıklamaları şu şekilde:

"Üzülerek ifade ediyorum ki GazeteDuvar'ın, Google'ın algoritma değişikleri nedeniyle yayın durdurma kararı alması, digitalmedyanın karanlık geleceğinin en önemli aşamalarından biri olarak tarihe geçecek.

Gazeteciliğin yüz akı mecralarından biri olan GazeteDuvar, hakikatin peşinde koşanlar, hakikati arayanlar için çok önemli bir adresti. GazeteDuvar, cep telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın olmazsa olmazı; sosyal medya hesaplarımızın 'takip edilenler' listesinde ilk sıralarda geleniydi. Dolayısıyla, GazeteDuvar'a bu çerçeveden bakanlar için hayat daha da kuraklaşacak; hakikat bizden biraz daha uzaklaşmış olacak.

'GazeteDuvar'ın yayın hayatına 'şimdilik' son vermesinden çıkartacağımız dersler, bize final sorusu olsun'

Yayına başladığı ilk günden itibaren, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun davranan, sadece yetişmiş kadrolarıyla değil, yetiştirdiği kadrolarla da aynı zamanda bir okul olan GazeteDuvar'ın yayın hayatına 'şimdilik' son vermesinden çıkartacağımız dersler, bize final sorusu olsun.

Çünkü, 'GazeteDuvar' yöneticilerinin almak zorunda kaldığı karar itibariyle, medya üzerinde Google ile özdeşleşmiş bir hegemonya inşasının en önemli kurbanı oldu. Eğer meslek örgütleri öncülüğünde, diğer digitalmedya kuruluşları gerekli adımları atmazsa, GazeteDuvar gibi 'kapanma' kararı alacaklar. ve ne yazık ki bu konuda meslek özellikle meslek örgütlerini harekete geçirmekte çok zorlandım, GazeteDuvar'ın kimi yöneticileri bu çabama şahittir.

'Google ile telif pazarlığına oturulması ihtimali bertaraf edilmeli'

Özelikle mevcut siyasi iktidarın havzası içinde yayın yapan kimi kuruluşlar, Google ile masaya oturmalarını sağlayacak bir 'Digital Telif Yasası' talebiyle uzun süredir harekete geçmiş durumdalar. Elbette Türkiye'nin de bir digital telif yasasını ihtiyacı var. Ancak bu yasanın demokratik olması, medyanın evrensel ilkelerine uygun olarak hazırlanması da öncelikli bir şart olmalı. İktidar havzasında bulunan yayıncı kuruluşları kollayan, özellikle bağımsız medyayı da dışlayan bir yasayı arkasına alarak Google ile telif pazarlığına oturulması ihtimali bertaraf edilmeli.

Bu noktada son sözüm de Google Türkiye'nin özgürlüğü, demokrasiyi, çok sesliliği, fikir ve ifade özgürlüğü savunuculuğunu ağzından düşürmeyen bazı temsilci ve avukatlarına olsun; GazeteDuvar'ın kapanmak zorunda kalması bu hazretlerin de utancıdır. 'Kamu diplomasisi' adı altında, İletişim Başkanlığı ve benzer kurumlarla yürüttükleri pazarlıklar açığa çıktığında, bu sözde demokratların gerçek yüzü de görünmüş olacaktır."