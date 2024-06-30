Gazi Koşusu'nu Dragon Flame Kazandı

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(İSTANBUL) - Bu yıl 98'incisi düzenlenen Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı 5 numaralı Dragon Flame kazandı. Jokey Akın Sözen, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum" dedi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Buraya katılmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. 100'üncü yılına iki yıl kaldı. Umarım muhteşem bir 100'üncü yılı da hep beraber burada seyrederiz koşuyu. 100 yıl boyunca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Garnizon Komutan Orgeneral Ali Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

Yarış büyük bir heyecana sahne oldu

17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkanın zafer için piste çıktığı koşu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışı Emre Algun'un sahibi olduğu, İbrahim Bekiroğlu'nun antrene ettiği, Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı 5 numaralı Dragon Flame kazandı.

Atıyla tribünleri selamladı

Yarışı kazanan jokey Sözen atıyla birlikte tribünleri selamladı. Selamlamanın ardından ödül törenine geçildi. Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, kazanan atın sahibi Emrah Agun'a kupasını takdim etti. İstanbul Valisi Davut Gül kazanan atın antrönörüne plaket takdim eti. İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İBB Başkanı Ekram İmamoğlu da yarışı kazanan jokey Akın Sözen'e plaket takdim etti. Ödül töreninin sonunda kazanan atın sahibi Emrah Agun, jokey Sözen'e kupayı vererek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Şu anda hayallerimi yaşıyorum"

Jokey Akın Sözen, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak isteyen bütün arkadaşlarım inşallah yaşarlar. Gerçekten zirve bir mutluluk" dedi.

Yarışı kazanan atın sahibi Emrah Agun, "Bugün buna sebep olan bütün ekibin ellerine sağlık. Çok gururluyuz, çok onurluyuz" diye konuştu.

"Umarım muhteşem bir 100'üncü yılı da hep beraber koşuyu burada seyrederiz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Veliefendi Hipodromu çıkışında yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Gazi koşusu geleneksel olarak Cumhuriyet tarihinin en simge spor yarışlarından birisi. Ben de buraya katılmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. 100'üncü yılına iki yıl kaldı. Umarım muhteşem bir 100'üncü yılı da hep beraber koşuyu burada seyrederiz. 100 yıl boyunca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."