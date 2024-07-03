Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye'nin İlk Fair Play Annesi Seçildi

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenecek 1'inci Fair Play Anneleri Paneli'nde "Türkiye'nin İlk Fair Play Annesi" seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda,TMOK 1'inci Fair Play Anneleri Paneli basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'de yerel yönetimlerle iş birliği yaparak ailelere ulaşmak ve Fair Play olgusunu ülkedeki annelere anlatmak için uzman ekiplerce konferanslar düzenlenecek.

Programın yaygınlaştırılması için de kadın belediye başkanlarıyla iş birliği yapılması hedefleniyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, kadın belediye başkanlarının geniş çaplı işler yaptıklarını söyledi.

Fair Play'i en iyi annelerin anlatabileceğini aktaran Arıpınar, "Belediye başkanlarıyla program için iş birliği yapalım dedik. Fatma Şahin'in ismi de proje için hiç itiraz olmadan ilk başta çıktı. Üst üste 3 sefer Gaziantep halkı güvenerek oy vermiş. Depremde bütün gazeteler Başkan Fatma Şahin'in başarılarını yazmış. Biz de gelip konuştuk ve kabul etti."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de unvana layık görüldüğü için teşekkür etti.

Gaziantep'in model bir şehir olduğunu anlatan Şahin, "Bana verilen bu unvan şehirdeki her bir anneye verilmiştir. Bu şehirdeki her bir anne de ödüllerin en iyisine layıktır. Bu yüzden yarın yapılacak yemin ve sertifika programı ile Türkiye'de bunu başardığımızda Gaziantep'teki anneleri dünyanın Fair Play annesi yapma hedefi için yola çıkıyoruz."