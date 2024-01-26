Gaziantep\'te 193 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo kimyasal madde ele geçirildi

GAZİANTEP'te, MİT ve polis ekiplerinin ortak operasyon düzenlediği depoda 193 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo 350 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Kentte bir depoda uyuşturucu hap üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine, MİT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Savcılık kararıyla, uyuşturucu üretilen depoya MİT ve polis ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Arama yapılan depoda; 193 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanıldığı değerlendirilen 79 kilo 350 gram kimyasal toz madde, 12 gram esrar, uyuşturucu hap yapımında kullanılan tablet pres makinesi, 2 pompalı tüfek, 94 kilo nargile tütünü, 40 kilo tütün ve 30 bin TL ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, depodaki ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.