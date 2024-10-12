Gaziantep'te Aile Katliamı ve İntihar

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(GAZİANTEP) - Gaziantep'te, Ahmet Demir, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Şahsın, bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 hastane kaydı tespit edilmiştir" denildi.

Şahinbey ilçesindeki Güzelvadi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın, bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.