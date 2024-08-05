Gaziantep'te aranan 2 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent merkezinde çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmada, "Kasten Adam Öldürme" suçundan 25 yıl, "Hırsızlık ve Yağma" suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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