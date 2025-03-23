Gaziantep'te Bayram Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika
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Gaziantep'te Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep'te tarihi çarşılarda alışveriş hareketliliği arttı.

23.03.2025 13:45
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Gaziantep'in tarihi çarşılarında bayram hareketliliği başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan Almacı Pazarı'nda, Bakırcılar Çarşısı'nda ve Kültür Yolu üzerinde bulunan iş yerlerinde Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Bayram alışverişlerini yapmak isteyenler, kentin geleneksel mekanları arasında yer alan tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Tarihi çarşılarda kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunulurken, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluştu. Gaziler Caddesi ve çevresinde ise bayramlık kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle hareketlilik yaşanmaya başladı.

"Bayram yaklaştığı için vatandaş hazırlıklarına başlıyor"

Ramazan ayının son günlerinde bayram alışverişinden umutlu olduklarını söyleyen esnaflar, yoğunluk için hazırlıklı olduklarını belirtti. Bakırcılar Çarşısı esnaflarından Şeyma Erata, bayrama sayılı günler kala hareketliliğinin başladığını belirterek, "Gaziantep ünlü bir yer ve Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı'nda bayram yaklaştığı için herkes hazırlıklarına başlıyor. Bakır fincan ve şekerlikler ile Antep fıstıklı badem şekerimiz var. Alışveriş için vatandaşlar buraya gelir. Lokum ve şeker ile diğer ihtiyaçlar çarşımızdan karşılanır. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda hediyelik eşyalar, Almacı Pazarı'nda ise gıda ürünleri satılır. Gaziantep'imiz güzeldir ve herkesi Gaziantep'e bekleriz. Tarihi çarşılarımızda bayram öncesi bayağı yoğunluk olur" dedi.

"Alışveriş hareketliliğimiz başladı"

Bayram alışverişine çıkanların daha çok şeker, lokum ve çerez aldıklarını belirten tarihi Almacı Pazarı esnaflarından Fatih Özsefil de, "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın ayının da sonuna yaklaşıyoruz, onun için de hüzünlüyüz. Bayrama az kaldığı için alışveriş hareketliliğimiz de başladı. Vatandaş genellikle kurabiyelik malzeme, şeker, pirinç unu, pastalık malzemeler alıyor. Yine misafirlere ikram edebilmek için Antep fıstığı, hurma, kayısı, cevizli sucuk ve muska alıyorlar" diye konuştu.

"Alışverişimizi son günlere bırakmamak lazım"

Ramazan Bayramı alışverişini son güne bırakmamak için alışverişe geldiğini belirten vatandaşlardan Abdullah İlgi ise, "Yaklaşan Ramazan Bayramı için hazırlıklarımızı tamamlamak üzere alışverişe çıktık. Gaziantep'te şehrimizin yöresel lezzetleri var. Bayramlarda yemiş olduğumuz kurabiyelerimiz, pasta ve yuvalamamız için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Alışverişimizi son günlere bırakmamak lazım. İnşallah bütün kardeşlerimize hayırlı, güzel ramazanlar ve bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Bayram Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika

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