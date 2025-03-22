Gaziantep'te Bayram Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Bayram Hazırlıkları Başladı

Gaziantep'te bayram için yuvalama ve Antep kahkesi hazırlanıyor, malzeme talebi artıyor.

22.03.2025 12:56
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Gaziantep'te bayram hareketliliği

Gaziantep'te bayram yuvalaması ve Antep kahkesi hazırlığı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli lezzeti olan yuvalama ve Antep kahkesi malzemelerine vatandaştan yoğun talep var.

Gaziantep'te yöresel yemeklerden bayram ikramlığı olan ve her yıl Ramazan Bayramı'nda kadınların öncülüğünde yapılan yuvalama, Antep kahkesi ve diğer pasta çeşitlerinin hazırlığı başladı. Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi ve en özel yemeklerinden olan yuvalama ile Antep kahkesi ile diğer pasta çeşitlerini yapmak için malzemeleri almaya başlayan vatandaşlar, kentteki aktarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalan gastronomi kenti Gaziantep'te bayram sabahlarının en önemli ve vazgeçilmez yemeği olan yuvalama ile Antep kahkesi, kurabiye ve pasta için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, tarihi Almacı Pazarı'ndaki aktraların önünde kuyruğuna girdi. Yuvalamanın olmazsa olmaz malzemesi pirinç unu ve pasta çeşitlerinin malzemeleri bu yıl yoğun talep görüyor. Her yıl Ramazan Bayramı'nda çekilen pirinçler bu yıl bayramdan bir hafta önce hazırlanmaya başlandı.

"Ciddi bir yoğunluğumuz var"

Bayram öncesinde aktarların önünde yoğunluk oluşurken, aktarlar ise gün boyu pirinç unu çekerek hazırlıyor. Gaziantep'te bayram yoğunluğunun başladığını belirten aktar Sedat Akbayram, "Gaziantep'te bayrama son 10 gün kala biz baharat tezgahlarımızı un tezgahına çeviririz. Yoğun bir şekilde yuvalamalık, pastalık, kahkelik ve kurabiyelik un çeşitlerini satıyoruz. Gaziantep'in bayram yoğunluğu budur. Gaziantep'te bayrama son 10 gün kala yuvalama, kahke, kurabiye ve diğer pasta çeşitleri yapılır. Bu şekilde bayram için hazırlıklar yapılır. Şu anda her sene olduğu gibi ciddi bir yoğunluğumuz var. Vatandaşlarımız yuvalama ve pasta için alışveriş yapıyor" dedi.

"Vatandaşlarımız alışverişlerini yaptıktan sonra evde bayram için hazırlıklara başlıyor"

Yuvalamalık pirinç ununa bu yıl talebin çok fazla olduğunu söyleyen aktar Bülent Bilici, "Gaziantep'te bayram alışverişi yoğunluğu başladı. Gaziantep'te vatandaşlarımız bayram öncesinde yuvalama, kurabiyelik, pastalık ve kahkelik malzeme alıyorlar. Bayrama hazırlık için alışverişlerini yapıyorlar. Bundan dolayı da çarşımızda bir kalabalık var. Biz de bu konuda vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Alışveriş için müşterilimize yardımcı oluyoruz. Pirinç ununu taze çekiyoruz. Tüm çeşitlerimizi müşterilimiz için önceden ayarlıyoruz. Vatandaşlarımız da alışverişlerini yaptıktan sonra evde bayram için hazırlıklarına başlıyor" diye konuştu.

"Bayramda yuvalama ve Antep kahkesi olmazsa olmazımızdır"

Yuvalamalık pirinç unu ve pasta malzemeleri alan vatandaşlardan Ayşe Hanım da, "Yuvalamalık, pastalık, kahkelik ve kurabiyelik malzeme almaya geldim. Biz Gazianteplilerin bayramda olmazsa olmazı yuvalama ve pasta çeşitleridir. Hangi eve gitseniz yuvalama ve pasta çeşitleri yapılır. Bayram ziyaretlerimizde yuvalama ve Antep kahkesi olmazsa olmazımızdır. Zengini de fakiri de hem yuvalama hem de Antep kahkesi ve diğer pasta çeşitlerini yaparlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Bayram Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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