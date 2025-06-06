Gaziantep'te Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
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Gaziantep'te Bayram Namazı Coşkusu

06.06.2025 22:18
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Gaziantep'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti, duygular paylaşıldı.

Gaziantep'te bayram namazında camiler doldu taştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için vatandaşlar camilere akın etti.

Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden Gaziantepliler, Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Cami ve Ulu Cami başta olmak üzere kentte bulunan tarihi camilerde bayram namazlarını eda ederek, namaz sonrası camide bayramlaştı.

Sabah erkenden kalkarak namaz için camileri dolduran vatandaşlar, vaizler tarafından verilen hutbeyi dinledikten sonra birlikte bayram namazına durdu. Namazın ardından teşrik tekbirlileri eşliğinde minbere çıkan cami imamları, bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi.

Babalarıyla bayram namazına gelen çocuklar camilerde renkli görüntüler oluştururken, cami imamları bayramda özellikle de dargınlıkların giderilmesi ve hasta ziyaretlerinin önemini vurgulayarak, kurban ibadetinin önemini anlattı.

Okunan hutbenin ardından camiyi dolduran vatandaşlar, tekbirler eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı. Namazdan sonra bayram hutbesini dinleyen vatandaşlar, daha sonra ellerini semaya açarak aylardır İsrail'in zulmüne uğrayan Gazze halkı ve tüm İslam alemi için dualar etti.

Bayram namazı sonrası Kurban Bayramı ile ilgili duygularını paylaşan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na ulaştıkları için mutlu olduklarını, bayramın Müslümanların birlik ve beraberliğine, dirliğine, vahdetine ve kurtuluşuna vesile olmasını dilediler.

Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu belirten Mustafa Özaslan, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah bu bayramı hayırlara vesile kılsın. Özellikle Filistin'de ve Gazze'deki kardeşlerimizin zafere ulaşmasına vesile kılsın. Bu senede Rabbimize şükürler olsun ki yine bir Kurban Bayramı'na ulaştık. Kurban Bayramı kurbanların kesildiği, Hacı kardeşlerimizin Arafat'a çıktığı bir bayramdır. Bu bayramda da yine kurbanlar kesiliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin ve et yüzü görmeyen ailelerin yüzü güldürülmeye çalışılıyor. Toplum olarak bayramları yaşamamız lazım. Akraba ziyaretlerinde bulunmalıyız. Bayramın bayram olması için akraba, yakın dost ve arkadaşların bayramlaşması lazım" diye konuştu.

Oğlu ile birlikte bayram namazı için camiye geldiğini belirten Mehmet Çoban da, "Bugün huzur ve mutluluk günüdür. İnşallah bayram namazından sonra kurbanımızı keseceğiz. Allah daima böyle güzel ve mutlu günleri bize nasip eylesin. Oğlum bayram namazına benimle birlikte gelmek istedi. Bu bayram günleri bize eski günleri hatırlattı. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Barış ve sağlık içerisinde bir bayram geçirilmesini dilerim. İnşallah Gazze'deki bu soykırımda artık son bulsun ve Gazze'deki Müslümanlarda artık huzur bulsun" dedi.

Kurban Bayramı'na kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Mustafa Dağlıoğu ise herkesin bayramını tebrik ederek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: İHA

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