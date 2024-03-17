Gaziantep'te bıçaklı saldırı sonucu baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te bıçaklı saldırı sonucu baba hayatını kaybetti

Gaziantep\'te bıçaklı saldırı sonucu baba hayatını kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 kardeşi gözaltına aldı.

17.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde kardeş olan H.A. (32) ve A.A. (37) ile babaları Müslüm A. (59) arasında arazi alıp verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ve A.A, bıçakla babalarını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kardeşin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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