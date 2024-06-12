Gaziantep'te 'Cıncık gibi Gaziantep' projesi hayata geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 'Cıncık gibi Gaziantep' projesi hayata geçirildi

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 'Cıncık gibi Gaziantep' projesi, sağlıklı ve temiz çevre bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında Vali Kemal Çeber, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte Bey Mahallesi'nde çöp toplama etkinliğine katıldı. Çeber, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, şehirlerin temiz olmasının çöp toplamakla değil atmamakla mümkün olduğunu vurguladı. Projenin her geçen gün daha fazla insana ulaştığını belirten Çeber, çevreyi temiz tutmak için daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

12.06.2024 17:19
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Gaziantep'te sağlıklı ve temiz çevre bilincinin artırılması amacıyla hazırlanan "Cıncık gibi Gaziantep" projesi hayata geçirildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Cıncık Gibi Gaziantep" adlı proje hazırlandı.

Proje kapsamında Vali Kemal Çeber, beraberindeki protokol üyeleri ve çocuklarla farkındalık oluşturmak adına Bey Mahallesi'nde düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.

Çeber, etkinliğin ardından gazetecilere, şehirlerin çöp toplamakla değil atmamakla temiz olacağını söyledi.

Projenin her geçen gün daha çok insana ulaştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Cıncık Gibi Gaziantep sloganıyla hayata geçirilen etkinliğimize hep birlikte destek veriyoruz. Bu şehri evlatlarımız, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle beraber cıncık gibi yapacağız. Çünkü özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde, şehrimize ziyarete gelen insanların memnuniyeti bizler ve şehrimiz için çok önemli. Bir şehrin tanıtımını yapan ilk özellik o şehrin temizliğidir. Bu yüzden yerlere çöp atmamak ve çevremizi temiz tutmak için daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekiyor."

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakan Şimşek ve öğrenciler katıldı. ???????

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği, İklim Değişikliği, Gaziantep, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Cıncık gibi Gaziantep' projesi hayata geçirildi - Son Dakika

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