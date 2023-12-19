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Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor•
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Tüfekçi Yusuf Bulvarı Alleben Deresi'nin kenarında hareketsiz bebek gören park görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Dere Kenarında Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika