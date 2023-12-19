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Gaziantep'te Dere Kenarında Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te Dere Kenarında Bebek Cesedi Bulundu

Gaziantep'te 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi, dere kenarında bulundu. Park görevlisi tarafından ihbar edilen olayda, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep\'te Dere Kenarında Bebek Cesedi Bulundu
19.12.2023 - 16:23,
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GAZİANTEP'te 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi, dere kenarında bulundu.

Tüfekçi Yusuf Bulvarı Alleben Deresi'nin kenarında hareketsiz bebek gören park görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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