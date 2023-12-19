Gaziantep\'te Dere Kenarında Bebek Cesedi Bulundu

GAZİANTEP'te 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi, dere kenarında bulundu.

Tüfekçi Yusuf Bulvarı Alleben Deresi'nin kenarında hareketsiz bebek gören park görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.