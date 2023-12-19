Gaziantep\'te doğa turizmi faaliyetleri gerçekleştirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) personelleri, Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümünden bir grup öğrenci, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı yaptı.

DKMP İslahiye Şefliği Doğa Turizmi faaliyetleri kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden bir grup öğrenci kuş gözlemciliği gerçekleştirdi.

Personellerce etkinlikte, öğrencilere sulak alanların önemi, ekotaban uygulaması, doğayı koruma ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi.??????? Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatılırken doğa fotoğrafçılığı faaliyeti de gerçekleştirildi.