Gaziantep\'te Gazeteciye Silahlı Saldırı Davasında Karar Çıktı

GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan, aralarında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın (43) da bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme' suçundan yargılanan İbrahim Ay ve 2 sanık, 18 yıl hapis cezasına, 3 sanık ise 12 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Gaziantep'te yayın yapan yerel bir gazetenin sahibi olan Mahmut Özkılıç, 27 Nisan 2018'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Özkılıç'ın yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Sadık Onur Mert, Selçuk Yiğit, İrfan Güçyetmez, Yılmaz Duman ve Mahmut Polat tutuklandı. Mahmut Özkılıç'ın saldırıyı azmettirmekle suçladığı ve ifadesi alınan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Gaziantep 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklanan sanıklardan Selçuk Yiğit, 2021 Eylül'de savcılığa mektup yazarak, kendilerini azmettiren kişinin İbrahim Ay ve tutuklu sanık Sadık Onur Mert olduğunu iddia etti. Soruşturma kapsamında sanıkların HTS kayıtlarından ortak baz verdiklerinin tespit edildiği ve 'ICQ' isimli program üzerinden mesajlaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 28 Haziran 2022'de gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Soruşturmada, hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan İbrahim Ay ve diğer 5 sanık, bugün davanın karar duruşması için son hakim karşısına çıktı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, müşteki Mahmut Özkılıç ile avukatlar ve tarafların yakınları katıldı. Sanıkların birinci derece birer yakını dışında kimseyi alınmadığı duruşma salonunda savcı mütalaasını verdikten sonra sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Duruşmada söz alan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddedip tahliye talebinde bulundu. Savunmaların tamamlanmasının ardından verilen kısa ara sonrası, mahkeme heyeti sanıklar İbrahim Ay, Sadık Onur Mert ve Mahmut Polat'ı; 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna azmettirmekten 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı ve indirim uygulamadı. Mahkeme heyeti aynı suçtan diğer sanık Selçuk Yiğit'i ise indirim uygulayıp 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan İrfan Güçyetmez ile Yılmaz Duman'a ise 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.