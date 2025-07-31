Gaziantep\'te Gürültü Denetimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafe ve eğlence yerlerinde desibel ölçümleri yaparak, gürültü kirliliğine karşı denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığınca kafe, kafeterya ve eğlence mekanlarında açık hava faaliyetleriyle beraber yapılan müzik yayınlarının çevreye rahatsızlık vermemesi ve gürültü kirliliği yaşanmaması için denetimler başlatıldı.

Gece ve gündüz sivil zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, ihlal yapan işletmelere ilgili maddelerden cezai işlem uygulanırken, gürültüden rahatsız olan vatandaşların 24 saat 153'ü arayarak zabıta ekiplerine ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daire Başkanı Ömer Yalım, vatandaşların huzurunun kendileri için öncelik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kanunun öngördüğü esaslara göre çalışmayan işletmeler olması, ruhsatsız müzik yayını yapmaları halinde işletmelerin önce uyarıldığı sonra ceza uygulanacağını buradan bildirmek istiyorum. Bizim amacımız bu tür işletmelerde öncelikli eğitim. Biz herkese ceza yazarak değil, işletme sahiplerini uymaları gereken esaslar hakkında onları bilgilendiriyoruz. Yazılan cezalar yüksek miktarda olan cezalardır. Cezaların caydırıcı etkisini oluşturmaya çalışıyoruz. Kentte bu tür işletmelerden kaynaklanan gürültülerin önüne geçmemiz vatandaşların huzur ve sükunet açısından çok önemli."