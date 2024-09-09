Gaziantep'te İntihar ve Medya Eğitimi - Son Dakika
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Gaziantep'te İntihar ve Medya Eğitimi

Gaziantep\'te İntihar ve Medya Eğitimi

Gaziantep'te yerel basın temsilcilerine yönelik düzenlenen 'intihar ve medya' konulu eğitim programında, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, intiharın önlenmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Taşkın, medyanın bu konuda kritik bir rol oynadığını belirterek, doğru bilgiyle topluma fayda sağlama gerekliliğine dikkat çekti. Programda uzman psikolog Nurullah Kanlı tarafından sunum gerçekleştirildi.

09.09.2024 17:46
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Gaziantep'te yerel basın temsilcilerine yönelik "intihar ve medya" konulu eğitim programı düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, Çetin Emeç Salonu'nda düzenlenen programda, eğitim konusunun çok önemli olduğunu söyledi.

İntihar gibi toplumsal yaralara karşı mücadele etmek, yalnızca devletin değil medyanın ve her bir vatandaşın sorumluluğunda olduğunu ifade eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği gibi, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, toplumun her bir bireyinin canı, sağlığı ve huzuru, bizler için en temel önceliktir. İntiharı önlemek, bu anlayışın bir gereğidir. Ancak bu konuda atılacak her adım, hassas ve bilinçli olmalıdır. Bu bağlamda medyanın rolü çok ama çok kritiktir. Medya, bu gibi hassas konularda yapacağı haberlerle intiharı önlemede dikkatli davranarak istenmeyen sonuçları engelleyerek, toplumu bilinçlendiren role sahiptir."

Taşkın, eğitim programının farkındalık sağlayacağına inandığını belirterek, "İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun'un da sıkça dile getirdiği üzere medya mensuplarımızın bu tür konuları ele alış biçimi, sadece mesleki bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir ödevdir. Bizler, doğru bilgiyle, topluma fayda sağlayacak bir dili benimsemeliyiz." dedi.

Programda İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzman psikolog Nurullah Kanlı, sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te İntihar ve Medya Eğitimi - Son Dakika

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