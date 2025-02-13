Gaziantep\'te İşçi Grevine Yasak

Güncel

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük maaş zamlarını protesto eden işçilerin grevine Valilikten yasak kararı geldi. İşçilerin bugün yapmayı planladığı basın açıklaması, gece yarısı alınan yasak nedeniyle ertelendi. Sendikalar ve işçiler karara tepki gösterirken, açıklamanın yarın yapılacağı duyuruldu.

Gaziantep'te Çelikaslan Tekstil işçilerinin direniş çadırlarına gece yarısı polis müdahale etti. Valiliğin 15 günlük eylem yasağına rağmen fabrika önünde toplanan işçiler, yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle basın açıklamasını yarına erteleyerek Demokrasi Meydanı'na taşıma kararı aldı.

Gaziantep Valiliği, gece yarısı aldığı ani bir kararla Başpınar'daki Çelikaslan Tekstil işçilerinin direniş çadırlarının kaldırılması kararını aldı. Direnişteki işçilerin ve BİRTEK-SEN'in aktardığına göre, dün gece saat 01.00'den itibaren polis, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, işçilerin çadırlarını boşaltarak söktü.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı, genel sekreteri ve sendika yöneticileri, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile sabahın erken saatlerine kadar Çelikaslan Tekstil işçilerinin yanında yer aldı. Sendikadan yapılan açıklamada, işçilerin bu hukuksuz kararı tanımadığı ve mücadelelerine devam edecekleri belirtildi.

"Anayasaya aykırı olan bu hukuksuz yasağı tanımayacağız"

Alınan karar sonrası basın açıklaması yapan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi dün valilik patronların isteğiyle hatta talimatıyla anayasayı, grev hakkını, ifade özgürlüğünü; yani yasaları ve hukuku ayak altına alarak hukuksuz ve keyifli bir yasak kararı verdi. ve bu yasağa göre 15 gün boyunca Başpınar dahil bütün eylem ve etkinlikler yasaklandı. ve biz de bugün dün aldığımız karara göre Başpınar'da grevde olan dokuz fabrikadan binlerce kişi bugün burada toplanıp hep birlikte taleplerini dile getirecek seslerini duyuracaklardı.

Dünyanın her yerinde bu demokratik bir haktır. Türkiye'de de bu anayasayla güvence altına alınmış bir haktır ama ne yazık ki söz konusu patronların çıkarı, patronların isteği, talimatı olunca anayasa, hukuk ayaklar altına alıyor. Bugün de burada olan budur. Biz dün geceden sabahın dördüne kadar Başpınar'daydık. Dün gece yarısından sonra işçilerin çadırları basıldı, dağıtıldı, söküldü ve işçiler zorla dağıtıldı. ve bu sabah da grevde olan, direnişte olan işçiler fabrikalara hapsedildi. Yüzlerce binlerce işçinin buraya gelmesi engellendi, fabrikaların önüne barikat kuruldu. Biz de bugün değişik fabrikalardan yüzlerce işçiyle beraber sabahtan beri konuşuyoruz. ve burada bugün yapmak istediğimiz basın açıklamamıza izin verilmedi. O yüzden biz anayasal hakkımız olan sesimizi duyurma, ifade özgürlüğü hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Anayasaya aykırı olan bu hukuksuz yasağı tanımayacağız. Bugün burada bir zorluk, gerginlik olmasına izin vermeyeceğiz. Ama yarın bütün işçilerin, fabrikaların, temsilcilerin ortak kararıyla yarın saat 11'de Demokrasi Meydanı'nda olacağız. ve buradan Başpınar'daki bütün işçilere, Antep'te bu işçilerin haklı mücadelesini, ekmek mücadelesini destekleyen, emekten, haktan, hukuktan yana olan herkesi yarın saat 11'de demokrasi meydanına, bu sefalet zammına karşı direnen, sesini yükseltmeye çalışan işçilerin, sesini boğmaya çalışanlara karşı herkesi Başpınar işçilerinin yanında olmaya çağırıyoruz. Yarın 11'de hepimiz demokrasi meydanında olacağız."

Ak Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ve kardeşlerine ait olan fabrika önünde polis ve çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri ise sürüyor. İşçiler, sefalet ve kölelik düzenine karşı direnmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Direne direne kazanacağız!" sloganları atmaya devam ediyor.