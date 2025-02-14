Gaziantep'te işçilerin eylemine polis müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te işçilerin eylemine polis müdahalesi

Geniş Video İzle

Gaziantep'te düşük ücretler için eylem yapan işçilere polis müdahale etti, gergin anlar yaşandı.

14.02.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücretlere karşı iş bırakan işçilerin Demokrasi Meydanı'nda yapacağı basın açıklamasına polis müdahale etti. Meydana yürüyüşe geçen işçilere polis müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Basın açıklamasına destek vermek üzere meydanda Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DEM Parti temsilcileri de bulunuyordu. Polisin müdahalesi sırasında alanda gerginlik yaşandı. Zaman zaman işçiler ve güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Dün, işçilerin yapacağı eylem valilik kararıyla yasaklanmış, ardından BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. İşçiler Türkmen'in gözaltına aınmasına yönelik tepkilerini dile getirdi. İşçilerin zam talebine yönelik destek vermek için alanda bulunanlar da polisin müdahalesine tepki gösterdi.

Gaziantep\'te işçilerin eylemine polis müdahalesi
Kaynak: ANKA

Organize Sanayi Bölgesi, Demokrasi, Gaziantep, Başpınar, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te işçilerin eylemine polis müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
19:44 Giovanni van Bronckhorst’tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt Giovanni van Bronckhorst'tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt
19:40 Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
19:23 Antalya’da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti Antalya'da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
19:02 İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
18:31 Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı
18:30 Fatih Terim’den dikkat çeken paylaşım Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 14:04:36. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te işçilerin eylemine polis müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.