Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirledikleri 4 adreste arama yaptı.
Aramalarda 15 kumar oynatılan bilgisayar kasası ile 11 hard disk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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