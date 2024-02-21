Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep\'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 oyun makinesi, 4 bilgisayar kasası ve 4 uzaktan kumanda ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.

21.02.2024 10:38
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Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2 oyun makinesi, 4 bilgisayar kasası, 4 oyun makinesine bakiye yüklemek için kullanılan uzaktan kumanda ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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