Gaziantep'te Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu

Gaziantep\'te Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Polis ekipleri önlem alırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı ve araçlarını başka yerlere çekti.

17.08.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bugün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü.

Polis ekipleri, sağanak nedeniyle kavşaklarda önlem alırken, bazı cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Kent merkezindeki Kavaklık Parkı'ndan geçen Alleben Deresi'nin yükseldiği gözlendi.

Vatandaşlar, Kavaklık Parkı yakınında su birikintisi oluşan alanlardaki araçlarını başka yerlere çekti.

Kaynak: AA

gaziantep, trafik, Yağan, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:57 Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan’ın annesi, Abdullah Avcı’yı tehdit etti Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti
20:06 Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’ye ait villa yangınla kül oldu Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:32 Kahramanmaraş’ta çiftçiler eylem yaptı Kasa kasa domatesi yola döktüler Kahramanmaraş'ta çiftçiler eylem yaptı! Kasa kasa domatesi yola döktüler
16:56 Aydın’daki orman yangını ikinci gününde Muğla’ya sıçradı Aydın'daki orman yangını ikinci gününde Muğla'ya sıçradı
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
08:26 Icardi’nin iptal edilen golünde faul var mı Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti Icardi'nin iptal edilen golünde faul var mı? Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
07:56 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
07:16 Polisi arayıp babasını ihbar etti Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı Polisi arayıp babasını ihbar etti! Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı
06:04 4 gün içinde aracın başına gelmeyen kalmadı Her an tetikte bekleyen aile tedirgin 4 gün içinde aracın başına gelmeyen kalmadı! Her an tetikte bekleyen aile tedirgin
04:16 Kafede oturanları mermi yağmuruna tuttu Kafede oturanları mermi yağmuruna tuttu
03:18 3 yaşındaki çocuğu öldürüp kayıplara karıştı Dehşet anları kamerada 3 yaşındaki çocuğu öldürüp kayıplara karıştı! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 21:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sağanak Yağış Sonucu Su Birikintileri Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement