Gaziantep\'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

GAZİANTEP'te çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. 4 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki ailenin çocukları oyun oynarken kavga etti. Çocukların durumu anlatması ile bu kez aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kurşunlar Yusuf Rahmani (55), Muhammed Ş. (42) ile Basit K.'ye (10) isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Rahmani, kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, olaya karıştığı belirlenen Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.