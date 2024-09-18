Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
H.K. (45) ile eniştesi A.K. arasında Narlıtepe Mahallesi'nde tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla H.K. ve M.K'yi yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay sonrası kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Silahlı Kavga: İki Yaralı - Son Dakika
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