Gaziantep\'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Güncel

Parkta yere uzanıp kadına bakarak kendini tatmin etti

Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti

Gaziantep'te Suriyelilere yönelik protestolar sonrası bazı Suriyeli işletmeciler, bugün dükkanlarını açmadı.

VATANDAŞLAR GECE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Ellerinde Türk bayrakları ile dün akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ile araçlara zarar verdi. Protestolar, polis ekiplerinin engellemesi ile büyümeden önlendi.

DÜKKANLARINI AÇMADILAR

Gece yaşananların ardından kentte, bugün sakin bir hava olduğu gözlendi. Polis ekiplerinin kentteki güvenlik önlemleri sürerken, bazı Suriyeli işletmeciler bugün dükkanlarını açmadı.

İşte kentten gelen kareler;