Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı - Son Dakika
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Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

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Kayseri'de ve Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde çıkan olaylar nedeniyle dün gece Gaziantep'te de tansiyon yükseldi. Ekiplerin gece boyunca teyakkuzda olduğu kentte bugün Suriyeliler iş yerlerini açmadı.

02.07.2024 14:07  Güncelleme: 15:04
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Gaziantep'te Suriyelilere yönelik protestolar sonrası bazı Suriyeli işletmeciler, bugün dükkanlarını açmadı.

VATANDAŞLAR GECE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Ellerinde Türk bayrakları ile dün akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ile araçlara zarar verdi. Protestolar, polis ekiplerinin engellemesi ile büyümeden önlendi.

DÜKKANLARINI AÇMADILAR

Gece yaşananların ardından kentte, bugün sakin bir hava olduğu gözlendi. Polis ekiplerinin kentteki güvenlik önlemleri sürerken, bazı Suriyeli işletmeciler bugün dükkanlarını açmadı.

İşte kentten gelen kareler;

Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı
Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı
Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı
Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı
Gaziantep\'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mustafa Yıldız: Bunların Suçu Yok Suç Bunlara O Dükkanları Evleri Satıp Kiralayanları Sorarsanda Misafir Ettik,Misafirdende Katı Kat Para Almasını İyi Bilirler. 65 7 Yanıtla
  • Alper Elma: çokta umrumuzdaydi acmasinlar 54 6 Yanıtla
  • Ali şenocak: en azından bir protesto yapıldı umarım daha çokları yapılır 36 6 Yanıtla
  • Özgür Özer: İnşallah birdaha açamazlar… 21 1 Yanıtla
  • Turan Akhan: bu sonun başlangıcı 20 1 Yanıtla
  • Said Demir: Bunlara iş yeri açma ruhsatının verilmesi saçma zaten. Niye veriyorsun kardeşim vergi almıyosun elektrik su doğalgaz alınıyormu muamma açmasınlar hatta kapatıp kendi ülkelerine geri dönsünler 19 1 Yanıtla
  • Bülent Sanal: gitsinler istenmiyorlar ulke bizim 16 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Şimdi devletten dükkanları açamıyoruz zarar ediyoruz diyip para isterler 15 1 Yanıtla
    Oğuz Özen: Aynen zaten açıklama yaptı bakan zararları karşılanacak diye 1 0
  • Ali Akkaya: eeeee bizene napalım yani 8 2 Yanıtla
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