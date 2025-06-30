Gaziantep'te Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Gaziantep'te Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Protokolü

Gaziantep\'te Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Protokolü
30.06.2025 16:22
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Sayıştay ve Azerbaycan Hesaplama Palatası arasında yükseköğretim denetimi için protokol imzalandı.

Gaziantep'te, Sayıştay ve Azerbaycan Hesaplama Palatası (Sayıştay) arasında, "İş Birliği Eylem Planı" ile yükseköğretim kurumlarının denetiminde işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Toplantının düzenlendiği müzenin, tarihin canlandığı önemli bir eser olduğunu ifade eden Yener, atılan imzalarla iki yüksek deneyim kurumu arasındaki işbirliğini 3 yıllık bir eylem planına bağladıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Gün gün, ay ay, yıl yıl ne yapacağımız bu program çerçevesinde ilerleyecek. Gaziantep'i seçmemizin nedeni, bu şehrin sadece bölgenin değil Türkiye'nin hem ekonomisiyle hem toplumsal yapısıyla öne çıkan vilayetlerinden birisi olmasıdır. Gaziantep, tarihi misyonuna uygun olarak iki ülkenin kurumlar arası işbirliğinin sağlanması açısından ayrı bir motivasyon sağlayacak. İki devlet, tek millet, dünyada bu tanımlamayı hak eden başka bir ilişki yok. Bu iki devlet arasındaki ve devlet başkanları arasındaki ilişkiyi bizler de kurumlarımız olarak yerine getirme çabasındayız."

Azerbaycan Hesablama Palatası (Sayıştay) Başkanı Vugar Gulmammadov ise davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin kardeş olduğunu ve işbirliklerinin süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından taraflar arasındaki protokol imzalandı.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile davetliler katıldı.

Katılımcılar, daha sonra müze içerisinde hazırlanan "Antep Savunmasının bayrak şehidi: Mehmet Said Şahinbey" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Üç yılı kapsayacak eylem planı çerçevesinde, iki kurum arasında, ortak konularda yürütülecek denetimler, eğitim programları, seminer ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek. Bu sayede işbirliğinin güçlendirilmesiyle bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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