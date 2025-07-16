Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan yağmur sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, şehirler arası yolda ve ilçe merkezindeki kavşaklarda önlem aldı.
Sağanak, zaman zaman kent merkezinde de etkili oldu.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep Yavuzeli'nde Sağanak - Son Dakika
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