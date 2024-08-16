Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı Türkiye Şampiyonası'nda başarılı oldu - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı Türkiye Şampiyonası'nda başarılı oldu

Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı Türkiye Şampiyonası\'nda başarılı oldu

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Boccia Takımı, Boccia Türkiye Şampiyonası'nda 2 Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik, bir de üçüncülük dereceleri kazandı. Başkan Ünal Işık, sporcuları tebrik etti.

16.08.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Boccia Takımı, Boccia Türkiye Şampiyonası'nda 2 Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik, bir de üçüncülük dereceleri kazandı.

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Boccia Takımı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun düzenlediği Boccia Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü. Kocaeli'de, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 şehirden, 16 kulüp ve 130 sporcunun katıldığı organizasyonda, belediyenin boccia takımı, 2 Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik, bir de üçüncülük dereceleri kazandı.

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Boccia Takımı, takım müsabakalarında BC1/BC2 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Bireysel yarışmalarda ise BC2 Kadınlar kategorisinde Hacer Çiçek Türkiye 1'incisi, BC1 Kadınlar kategorisinde İrem Çiçek Türkiye 3'üncüsü oldu. BC2 Erkekler kategorisinde Hasan Çakır, Türkiye 2'nciliği kazandı.

Şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Katıldıkları turnuvalarda birçok başarıya imza atan Boccia Takımımızın sporcuları, yeni başarılarıyla göğsümüzü kabarttılar. Boccia Türkiye Şampiyonası'nda 2 Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik, bir de üçüncülük dereceleri kazanan sporcularımızla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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