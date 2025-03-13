Gaziemir Belediyesi Ramazan Denetimlerine Devam Ediyor

(İZMİR) - Ramazan ayında denetimlerine devam eden Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek üretimi yapan fırınlarda gramaj, fiyat tarifesi ve hijyen kontrolü yapıyor.

Halk sağlığının korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ramazan ayında denetimlerini arttıran Gaziemir Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmelerde kontrollerine yoğun şekilde devam ediyor. Vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmeleri için işletmelerin sağlıklı ortamda üretim yapıp yapmadıklarını, ürünlerin gramajını ve fiyat tarifesini kontrol eden ekipler, mevzuata uygun koşullarda üretim yapmaları konusunda işletme sahiplerini uyardı. Yapılan denetimler sonucunda eksikleri bulunan işletmelere tutanak tutuldu, eksiklerin tamamlanması konusunda uyarılar yapıldı.

Eldiven, bone ve kolluk takmaları konusunda çalışanları uyaran denetim ekibi, el temizliği ve ellerin sık sık yıkanmasına, temizlik kurallarına uyulmasına dikkat çekti. Ekmeklerin müşterilerin kolayca ulaşabilecekleri yerlere konulmamasına vurgu yapan ekipler, işletme sahiplerinden, müşterilerin ekmeklere elle dokunmalarına izin vermemelerini istedi.