Gaziemir Gençlik Festivali'nde Yaşlı Amca Grubu Sahne Aldı - Son Dakika
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Gaziemir Gençlik Festivali'nde Yaşlı Amca Grubu Sahne Aldı

Gaziemir Gençlik Festivali\'nde Yaşlı Amca Grubu Sahne Aldı

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali'nin finalinde sahne alan Yaşlı Amca grubu, bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Başkan Ünal Işık, gençlere seslenerek 19 Mayıs'ın özgürlük ruhunun gençler sayesinde sonsuza dek yaşayacağını belirtti.

20.05.2024 12:59  Güncelleme: 14:03
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlediği Gençlik Festivali'nin finalinde sahne alan "Yaşlı Amca" grubu, bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Konserde gençlere seslenen Başkan Ünal Işık, "105 yıldır bu topraklarda yaşayan 19 Mayıs'ın özgürlük ruhu, gençler sayesinde sonsuza dek yaşayacak" dedi.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği ve 6 gün süren Gaziemir Gençlik Festivali'yle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilçede büyük bir coşkuyla kutlandı. Festival kapsamında voleybol turnuvası, tekvando gösterisi, cimnastik gösterisi, açık hava spor etkinliği, 3x3 Streetball Turnuvası ve halk dansları gösterisi düzenlendi. Belediye kursiyerleri ile sporcuların mücadele ettikleri etkinlikleri, vatandaşlar büyük bir heyecanla takip etti.

Festivalin finalinde ise Yaşlı Amca grubu konser verdi. Festival Alanı'nda düzenlenen konseri Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile eşi Deniz Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve grubun binlerce genç izledi.

Alanı dolduran genlere seslenen Başkan Işık, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığında henüz 38 yaşında olduğuna ve yanında kendisi gibi genç arkadaşlarının olduğuna vurgu yaptı. Atatürk'ün gençlerden aldığı güçle kurtuluş mücadelesini başlattığının altını çizen Başkan Ünal Işık, şöyle konuştu:

"19 Mayıs ruhu sonsuza dek yaşayacak"

"Atatürk, gençlere güveniyor ve isterlerse gençlerin neler yapabileceklerini çok iyi biliyordu. O yüzden cumhuriyeti, Türk milletinin genç evlatlarına, yani sizlere emanet etti. Ülkemizin geleceğine yön verecek olan güç sizlersiniz. Size güveniyor, aydınlık yarınlarımızı inşa edeceğinize yürekten inanıyoruz. Büyük bir sorumluluğun omuzlarınızda olduğunu unutmayın. Ülkemizin geleceğini inşa etmek için azimle çalışmaya, bilimin ve aklın ışığında yürümeye, adil ve demokratik bir ülke için mücadele etmeye devam edin. Unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti gençlerin azmi ve mücadelesiyle bugünlere geldi. Gelecek yüz yıllara taşıyacak olan yine siz gençlersiniz. Milletimizin yeniden doğuşunun simgesi olan 19 Mayıs'ın bağımsızlık ruhu, tam 105 yıldır bu topraklarda yaşıyor. Siz gençler sayesinde sonsuza dek yaşayacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

Işık, konser sonunda Yaşlı Amca grubuna çiçek vererek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziemir Gençlik Festivali'nde Yaşlı Amca Grubu Sahne Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziemir Gençlik Festivali'nde Yaşlı Amca Grubu Sahne Aldı - Son Dakika
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