Gazilere Karadeniz Gezisi

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Sorgun Kaymakamlığınca 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Karadeniz gezi düzenlendi.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün sürecek gezinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla düzenlendiğini belirtti.

Vatanı ve milletini savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman gazilerin gününü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Milletin birliği ve vatanın bütünlüğü için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, aziz milletimiz için her daim gurur kaynağı olmuştur. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 42 gazimiz için Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsayan Karadeniz gezisi düzenlendik. Bütün gazilerimizin gününü kutluyor, kendilerine iyi geziler diliyorum."