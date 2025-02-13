Gazinin Randevu İddiası Yanlış - Son Dakika
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Gazinin Randevu İddiası Yanlış

DMM, Kıbrıs gazisine randevu verilmediği iddiasını yalanladı, gerekli sağlık hizmetleri sağlandı.

13.02.2025 16:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Günlerdir hastaneden randevu almaya çalışan Kıbrıs gazisine randevu verilmiyor" şeklindeki iddianın doğru olmadığını bildirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Günlerdir hastaneden randevu almaya çalışan Kıbrıs gazisine randevu verilmiyor" iddiasına ilişkin DMM'den açıklama yapıldı.

"Gaziler ve 65 yaş üstü hastalar Sağlık Bakanlığının protokolü gereği bakılması zorunlu hasta grubundadır ve MHRS randevusuna ihtiyaç duymamaktadır." bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 Ocak'ta muayene edilip aynı gün yatışı verilerek anjiyosu yapılmış ve tıkanan damarı açılmıştır. Sayın Yıldız, 10 Şubat'ta hastaneye tekrar başvurmuş, aynı gün 3 ayrı poliklinikte (Dahiliye, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları) muayenelerini olmuş ve ilaçları düzenlenmiştir. Gazi Sadettin Yıldız, 11 Şubat'ta ortopedist doktor tarafından muayene edilmiş ve parmağının ampute edilmesi için ameliyat günü ayarlanmasına karar verilmiştir. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanın kızı ile doğrudan iletişime geçilmiş ve hasta tekrar davet edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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