Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden, "özel Mülke Dozerle Girdiği" İddiasına İlişkin Açıklama - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden, "özel Mülke Dozerle Girdiği" İddiasına İlişkin Açıklama

Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden, "özel Mülke Dozerle Girdiği" İddiasına İlişkin Açıklama

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bir organizasyon firmasına ait özel mülke gece yarısı dozerlerle girdiği iddialarına ilşikin açıklama yaptı. Söz konusu tesisin belediyenin mülkü olduğu belirtilen açıklamada, ''Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, kamunun çıkarlarını koruma sorumluluğumuz gereği, her türlü hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve hiçbir özel çıkarın kamu yararının önüne geçmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Asılsız iddiaların sahipleri olan Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan İlçe Yöneticisi Hacere Orhan ve eşi Emin Orhan’ın arka planda şirketin sahipleri olması tarafımızı bağlamamaktadır. Bununla birlikte kurumsal olarak kişilere göre hareket etmek kurumsal politikalarımızda asla yer almamaktadır" ifadelerine yer verildi.

19.11.2024 19:19  Güncelleme: 19:20
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(İSTANBUL)- Gaziosmanpaşa Belediyesi, bir organizasyon firmasına ait özel mülke gece yarısı dozerlerle girdiği iddialarına ilşikin açıklama yaptı. Söz konusu tesisin belediyenin mülkü olduğu belirtilen açıklamada, "Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, kamunun çıkarlarını koruma sorumluluğumuz gereği, her türlü hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve hiçbir özel çıkarın kamu yararının önüne geçmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Asılsız iddiaların sahipleri olan Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan İlçe Yöneticisi Hacere Orhan ve eşi Emin Orhan'ın arka planda şirketin sahipleri olması tarafımızı bağlamamaktadır. Bununla birlikte kurumsal olarak kişilere göre hareket etmek kurumsal politikalarımızda asla yer almamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, bir organizasyon firmasına ait özel mülke gece yarısı dozerlerle girdiği ve mekanı yıkmak istediği iddia edilmişti. Gaziosmanpaşa Belediyesi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, özel mülk olduğu iddia edilen yerin belediyeye ait olduğu, üzerindeki yapının da İBB tarafından ihale kapsamında yaptırılan tesis olduğu belirtildi.

Açıklamada, tesisin kiralanmasına yönelik Ağustos 2023'te yapılan ihaleyi Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin iştiraki olan GOPAŞ'ın kazandığı, GOPAŞ'ın ise söz konusu yeri dönemin belediye başkanının da onayıyla New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli firmaya kiraladığı bilgisi yer aldı. Bu doğrultuda, tesisin özel mülkü olduğunu iddia eden New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli firmanın, GOPAŞ'ın alt kiracısı olarak 2023'ün Kasım ayından beri söz konusu tesisi kullanmakta olduğu belirtildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, tesisin kamu yararına kullanımını sağlamak amacıyla, sözleşmeye uygun olarak tahliyesinin başlattığının belirtildiği açıklamada, New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tesiste işgalci durumunda olduğu ve belediyenin halk için tasarladığı projeleri hayata geçirmesini engellediği ifade edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hiçbir özel çıkarın kamu yararının önüne geçmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz"

"17.11.2024 tarihinde bazı internet sitelerinde yayınlanan 'Gaziosmanpaşa Belediyesi gece yarısı özel mülke dozerlerle girip yerle bir etmeye çalıştı' başlıklı haberler ile söz konusu yerin Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan yöneticisi ve eşi tarafından özel mülkleri olduğu iddiaları hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

1- Haber konusu yerin mülkiyeti belediyemize, kamuya ait olup üzerindeki yapı, İBB tarafından ihale kapsamında yaptırılan tesistir.

2- Söz konusu yeri hukuka aykırı şekilde işgal eden New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti isimli firma olup, ortağı ve yetkilisinin sosyal medya hesaplarında yer alan kişiler olmadığı anlaşılmıştır.

3- Kurumumuz tarafından firmanın gerçek sahipleri ticaret sicil ve resmi kayıtlarındaki kişiler olarak kabul görülmekle birlikte, asılsız iddiaların sahipleri olan Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan İlçe Yöneticisi Hacere Orhan ve eşi Emin Orhan'ın arka planda şirketin sahipleri olması tarafımızı bağlamamaktadır. Bununla birlikte kurumsal olarak kişilere göre hareket etmek kurumsal politikalarımızda asla yer almamaktadır.

4- Bu tesisin işletmesi için 01.02.2023 tarihinde bir kiralama ihalesi yapılmıştır.

5- Bu ihalede, 1.920.000 TL + KDV teklif veren R.S. isimli firma ve New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1.020.000 TL + KDV ( Hukuka aykırı olarak bugün için yerin özel mülk olduğunu iddia eden firma) teklif sunmuştur.

6- İhale 1.920.000 TL + KDV teklif veren R.S. İsimli firma üzerine kalması gerekirken idare tarafından 6.2.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş Depremi'nin ardından 'afetler sebebiyle söz konusu alana ihtiyaç duyulması' gerekçe gösterilerek, söz konusu ihale dönemin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından iptal edilmiştir.

7- 23.08.2023 tarihinde yeniden ihale yapılmış olup, bu kez 1.020.000 TL + KDV bedelle, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin iştiraki olan GOPAŞ (Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.) ihaleyi kazanmıştır. Ancak GOPAŞ, bu taşınmazı alt kiracı olarak New World Davet Organizasyon'a 1.320.000 TL + KDV tutarında bir bedelle vermek için belediyeden muvafakat talep etmiş, dönemin belediye başkanınca bu talep 08.11.2023 tarihinde onaylanarak kiralanmıştır.

8- Görünen odur ki; ilk ihaledeki 1.920.000 TL + KDV'lik teklife rağmen, 1.020.000 TL + KDV gibi düşük bir bedelle ihaleyi almak isteyen New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli firma alt kiracı olarak söz konusu yeri kullanmaya başlamıştır. Bugün için söz konusu firmanın taşınmazı hala işgal etmesi, belediyenin halk için tasarladığı projeleri hayata geçirmesini engellemektedir.

9- Gaziosmanpaşa Belediyesi, taşınmazın halkın ortak yararına kullanılmasını sağlamak ve kültürel etkinliklerde değerlendirilmesi amacıyla, sözleşmede yer alan 'idarenin söz konusu taşınmaza ihtiyaç duyması halinde' sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahip olduğuna ilişkin maddeye dayanarak tahliye sürecini başlatmıştır. Söz konusu tacir sıfatındaki New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'de bu hükmü bilerek sözleşmeyi imza altına aldığı halde hukuksuzluğa devam etmektedir.

10- İlgili firma New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında idaremizdeki başka bir ihale dosyasından dolayı 'İhaleye katılma yeterliliği olmadığı halde belgede tahrifat ile ihaleye katılması, sözleşme imzalaması' ile ilgili evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçları yönünden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet savcılığına tevdi raporu ile ihbarda bulunulmuştur.

Belediyemizin hak ve hukuk içerisinde vatandaş odaklı hizmetlere devam edeceğini tekrar eder, bu süreçlerde belediyemiz adına yapılan her türlü karalama ve hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeni ile suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini isteriz. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, kamunun çıkarlarını koruma sorumluluğumuz gereği, her türlü hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve hiçbir özel çıkarın kamu yararının önüne geçmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden, 'özel Mülke Dozerle Girdiği' İddiasına İlişkin Açıklama - Son Dakika

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