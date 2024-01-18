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Gaziosmanpaşa'da İnşaat Temelinde Toprak Kayması: 2 Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da İnşaat Temelinde Toprak Kayması: 2 Bina Tahliye Edildi

Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temelinde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda, çevrede güvenlik önlemi alınarak 2 bina tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yapı denetim ekipleri binalardaki risk durumunu belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

18.01.2024 - 02:11,  Güncelleme: 02:13
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GAZİOSMANPAŞA'da bir inşaatın temelinde hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, 2 bina tahliye edildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temelinde hafriyat alındığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bunun üzerine inşaatın yanında bulunan iki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa\'da İnşaat Temelinde Toprak Kayması: 2 Bina Tahliye Edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da İnşaat Temelinde Toprak Kayması: 2 Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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