Gazze Aşiretleri Yardımda Şartları Reddetti

Gazze Şeridi'ndeki aşiretler, ABD- İsrail güdümündeki insani yardım dağıtım mekanizmasıyla işbirliği yapmayı reddettiklerini belirterek, bu mekanizmanın sağladığı yardımların "kanla boyandığını" duyurdu.

Aşiretler Yüksek Konseyi Başkanı Hüsnü Selman el-Muğni, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ve ABD gözetiminde dağıtılan yardımlar şehitlerin kanıyla boyanıyor. Bir koli yardım karşılığında her gün 80-90 kişi şehit oluyor." dedi.

Muğni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait bir merkezi ziyaret etmesine işaret etti.

Witkoff'a seslenen Muğni, ABD'li yetkiliye Gazze'ye gitme ve İsrail'in geride bıraktığı yıkım ve kıtlığa tanık olma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Çadırları, yoksulluğu, açlık çeken ve zayıf düşmüş binlerce yaşlı, kadın ve çocuğun kavurucu yaz güneşinin altında, barınaksız, susuz ve yiyeceksiz nasıl yaşadıklarını (Witkoff) gelip kendi gözleriyle görsün."

"Gazze'ye giren yardımlar hak edenlere ulaşmıyor"

Muğni, Gazze'ye son günlerde girişine izin verilen kısıtlı yardımlara işaret ederek, "Gazze'ye giren yardımlar hak edenlere ulaşmıyor." diye konuştu.

Yardımların çalınması ve yağmalanmasına ilişkin Muğni, "İşgalci İsrail'in koordinasyonunda yardımları çalan hırsızlardan başkası uzak yerlerde bulunan yardım noktalarına ulaşamıyor.??????? Yaşlılara gelince onlar bu noktalara ulaşamıyor ve kendilerine yardım edecek kimseyi de bulamıyorlar." şeklinde konuştu.

Muğni, "Biz bu aşağılayıcı yöntemi reddediyoruz. Dünyadaki diğer halklar gibi onurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Şarta bağlı ve aşağılayıcı yardımlar değil; vatanımızı yeniden inşa etmek ve insan onuruna yakışır şekilde yaşamak istiyoruz." dedi.

Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Muğni, "Çocuklarımız sokaklarda aç, susuz, çıplak ve yiyeceksiz halde. Dünya sessizce izlerken her gün yavaş ölüme şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğni, "Gazze'ye ulaştığı söylenen yardımların kimseye faydası olmadı, açlık; açlık olarak kaldı." şeklinde konuştu.

Dünyadaki özgür insanlara ve vicdan sahiplerine seslenen Muğni, "Gelin, açlığı ve aşağılanmayı kendi gözlerinizle görün. Vicdanlı ve dürüst bir şekilde her gün yavaş yavaş katledilen Gazze halkının yanında olun." çağrısında bulundu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk, 159 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulanıyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi de yaralandı.