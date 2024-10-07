Gazze'de 146 Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de 146 Doktor Hayatını Kaybetti

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 146 doktor yaşamını yitirdi, malzemeler kritik düzeyde.

07.10.2024 00:16
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İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 146 doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tıbbi malzemelerin yüzde 83'ü, ilaçların da yüzde 60'nın tükendiği belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde aralıksız sürdürdüğü "katliamlar" ve saldırılar sonucu çeşitli branşlarda hizmet veren 146 doktorun hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin dışında tedavi edilmesi zorunlu olan 25 bin hasta ve yaralı bulunduğu" vurgulandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir yıl önce başlattığı saldırılardan bu yana, insani ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacak şekilde, uluslararası bazı kuruluşlar dışında, insani yardım, tıbbi malzeme ve yakıtın kente girişine izin vermiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 146 Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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