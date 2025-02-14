Gazze'de Acil Tıbbi Tahliye İhtiyacı - Son Dakika
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Gazze'de Acil Tıbbi Tahliye İhtiyacı

Refah Sınır Kapısı'ndan 452 yaralı tahliye edilirken, 15.000 kişi tedavi için bekliyor.

14.02.2025 11:57
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GAZZE, 14 Şubat (Xinhua) -- Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes kapsamında açılmasıyla 12 gün içinde 452 yaralı ve hasta ve 620 refakatçi Gazze Şeridi'nden ayrıldı.

Gazze merkezli Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf perşembe günü yaptığı açıklamada, "Gazze'de hala 15.000 yaralı ve hasta bulunuyor ve bu kişiler yurtdışında tedavi için bir an önce tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor" dedi.

Öte yandan Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 17 kişinin cansız bedenin getirildiğini, bu kişilerin 14'ünün enkaz altından çıkarıldığını, 3 kişininse İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Enkaz altında ve sokaklarda çok sayıda cansız bedenin bulunduğunu kaydeden bakanlık, İsrail bombardımanının devam etmesi nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cesetlere ulaşamadığını kaydetti.

Bakanlığın son verilerine göre İsrail'in çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48.239'a ulaşırken, 111.676 kişi de yaralandı.

Bakanlık, Refah Sınır Kapısı'nın tamamen yeniden açılması ve yaralıların ve hastaların tedavi için derhal tahliye edilmesi yönündeki acil çağrısını yineledi.

Gazze'deki sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarısında bulunan bakanlık, sağlık tesislerinin sistematik olarak hedef alındığını ve temel malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Acil Tıbbi Tahliye İhtiyacı - Son Dakika

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